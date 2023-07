Retten afgør formentlig dørlukning i Findsen-sag fredag

Kendelsen om dørlukning er blevet forsinket, efter at Højesteret afgjorde, at en sag mod en tidligere PET-ansat skulle køre for åbne døre.

Ifølge fire ud af de fem højesteretsdommere, der vurderede spørgsmålet, kom anklagemyndigheden med for generelle argumenter for at lukke dørene, hvilket gør det umuligt for domstolene at efterprøve argumenterne. Det er netop domstolenes opgave.

Hvad PET-agenten skulle have sagt, er uvist, men ifølge en række medier har han udtalt sig om terrordømte Ahmed Samsam, der selv siger, at han arbejdede for de danske efterretningstjenester og dermed ikke burde være dømt.