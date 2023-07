Når behandlingen med hipec ikke længere er et standardtilbud, vil patienter, der ønsker netop denne behandling, ikke være omfattet af en række regler og rettigheder, som ellers ville være gældende for et standardbehandlingstilbud.

Det drejer sig bl.a. om reglerne for de maksimale ventetider.

Sådan lyder vurderingen fra Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet.