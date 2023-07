Tilsyn afviser at undersøge PET og FE i sagen om Ahmed Samsam

Sagen indledes 24. august, og advokat Erbil Kaya har indkaldt en række mediechefer og Samsams tidligere advokat som vidner.

Men han har fået afslag på sit ønske om at stille spørgsmål til Lars Findsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, og til departementschef Barbara Bertelsen.

Heller ikke en tidligere ansat i PET, som ifølge flere medier var kildefører for Samsam, må afhøres, har landsretten besluttet.

I øvrigt er den tidligere ansatte i PET sigtet for at have brudt sin tavshedspligt. Sigtelserne hemmeligholdes, men flere medier har berettet, at de handler om hans oplysninger til journalister om Samsams arbejde for tjenesterne.

Om og hvornår denne sag kan blive afgjort i retten, hersker der usikkerhed om.