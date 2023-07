09/07/2023 KL. 20:00

Specialiseret kræftbehandling ophører på omstridt AUH-afdeling

Mave- og tarmkræftpatienter ventede for længe på at få den afgørende hipec-behandling, men nu vil Aarhus Universitetshospital ikke længere tilbyde dem behandlingen som standard. Det skriver afdelingsledelsen i et brev til de ansatte.