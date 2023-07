Politimand risikerer fængsel for brug af foto af Kim Wall i undervisning

Statsadvokaten hævder, at politimanden har overtrådt to bestemmelser i straffeloven. Dels skal han have misbrugt sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret. Og dels skal han have videregivet fortrolige oplysninger.

I anklageskriftet står, at politimanden underviste elever på politiskolen og hundeførere, og at de to fotos samt nogle videooptagelser af andre episoder blev vist ”et ukendt antal gange”.

Men det var - hævder anklagemyndigheden - uberettiget videregivelse.

Sagen blev offentligt omtalt første gang i foråret 2022, da Ekstra Bladet kunne fortælle, at der var rejst en sigtelse, og nu har anklagemyndigheden altså vurderet, at manden skal stilles for retten.