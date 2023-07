Truede med pistol under konflikt om cigaretter

Lørdag har en dommer i Retten i Aarhus besluttet, at der er grund til at varetægtsfængsle manden. Fristen er fastsat til fire uger, oplyser Østjyllands Politi. Han sigtes for vold af særlig farlig karakter og for trusler på livet.

Manden, der er italiensk statsborger, nægter sig skyldig. Han fortalte i retten, at han har opholdt sig i Danmark i syv måneder. Det skriver Århus Stiftstidende.

I forvejen er han tiltalt i en sag om grov vold og frihedsberøvelse. Og anklageren mente ifølge Århus Stiftstidende, at han på fri fod vil rejse hjem til Italien og altså stikke af fra en kommende straffesag.