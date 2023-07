Kvinde dømt for at være husmor under IS dropper sag i Højesteret

- Hvis hun lod sagen indbringe for Højesteret, ville det betyde, at hun ikke kunne besøge sine børn, og det kan hun ikke byde dem.

- De vil ikke kunne holde til, at de alligevel ikke får deres mor at se uden for fængslets mure, sådan som de er blevet lovet og selvfølgelig ser meget frem til, siger hun.

Det ærgrer forsvareren, der synes, det et ”helt grotesk”, at systemet fungerer sådan.

- Det er blevet afgjort, at Højesteret skulle behandle sagen, fordi den er principiel og væsentlig for vores retssystem. Men nu må vi så give afkald på en principielt dom, og chancen for at få straffen nedsat, fordi prisen vil være, at min klients udgangsforløb inddrages med kæmpemæssige omkostninger for børnene til følge.