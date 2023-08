Mens sagsbehandlingstiderne hos landets domstole er på himmelfart, afdækker et nyt studie, at det har hidtil ukendte følger.

Konsekvensen af stigende sagsbehandlingstider er ikke bare udfordringer for retssikkerheden, som når tiltalte og ofre må vente længere tid på at få lukket et ubehageligt kapitel i livet. Eller når vidner i ventetiden glemmer centrale oplysninger. Studiet – det første af sin art – viser, at de lange sagsbehandlingstider også har en sideeffekt, der koster samfundet og borgere dyrt, og skaber dyb bekymring på Christiansborg.