Fire første F-35-kampfly lander i Skrydstrup 1. oktober

Her skal de bruges til uddannelse og træning af danske piloter.

De første F-16-fly blev leveret i 1980 og har blandt andet været indsat i flere internationale operationer på Balkan, i Afghanistan, Syrien og Irak.

Flyene går også på vingerne, når fremmede fly krænker det danske luftrum.

Det var tilbage i juni 2016, at et politisk flertal besluttede at pensionere de aldrende F-16-fly og købe 27 F-35-fly.

Folketinget besluttede dengang at bevilge 20 milliarder kroner til indkøbet.

De nye F-35-kampfly får til huse i et nybygget F-35 Campus på Flyvestation Skrydstrup.

Det højteknologiske kampfly beskrives af Forsvaret som en ”flyvende teknologiplatform”, der vil løfte både Flyvevåbnet og Forsvaret op i ”en helt ny liga”.