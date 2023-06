Agent og flere skjulte optagelser får grønt lys i drabssag

For de har - modsat de andre samtaler - ”karakter af afhøringer og er ulovligt tilvejebragte beviser”, lyder det i kendelsen.

- Da der er tale om en grovere konventionskrænkelse kan lydoptagelserne den 18. og 21. november 2020 - samt lydoptagelserne den 22. november 2020, som har sammenhæng hermed - ikke indgå som beviser i sagen, skriver retten.

Netop argumentet om, at samtalerne har karakter af afhøringer, har lydt fra forsvarer Christina Schønsted.

Og ved en afhøring har en sigtet ret til en forsvarer, og den mistænkte skal informeres om sin ret til ikke at udtale sig.

Agent ”Frank” har om en af de nu afviste optagelser fra 18. november 2020, fortalt, at han under samtalen fik en fornemmelse af, at den tiltalte tilstod drabet.

Agentens forklaring om de optagelser, der ikke må bruges, må heller ikke indgå i sagen.

Specialanklager Bo Bjerregaard har ønsket, at alle optagelserne blev tilladt.

- Jeg er tilfreds med, at retten et langt stykke hen ad vejen er enig i, at optagelserne kan indgå som bevis i sagen, siger han i en pressemeddelelse og tilføjer, at de overvejer, om de vil gå til landsretten med de afviste optagelser.

Selve indsættelsen af agenten ”Frank” som infiltrator i fængslet var i orden, fastslår byretten. Retten henviser til, at der er tale om ”særdeles alvorlig kriminalitet”, og at andre efterforskningsmetoder var udtømte.

Byretten har også set på, om lydoptagelserne med det aflytningsudstyr, som ”Frank” havde på i fængslet, krænkede Menneskerettighedskonventionens artikel om ret til respekt for privatliv.

Legalitetsprincippet findes at være krænket, men alligevel kan optagelserne bruges, mener retten.

Forsvarets rettigheder er respekteret, og der antages ikke at være tale om eneste eller afgørende bevis, lyder begrundelsen blandt andet.

På grund af spørgsmålet om de skjulte optagelser er sagen blevet udskudt. Egentlig var dommen ventet i slutningen af juni, men nu afgøres den først i efteråret. Der er berammet to dage - 27. september og 10. oktober.