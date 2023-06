30/06/2023 KL. 18:00

For abonnenter

Chefpsykolog om psykopater: De har kun én følelse

Hvordan kan man genkende en psykopat? Kan psykopater helbredes – og er det arveligt? Efter drabssag forklarer chefpsykolog Tine Wøbbe, hvordan det er at sidde over for ekstreme psykopater.