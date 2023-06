699 personer overlevede hjertestop i 2022 - indsats skal sikre flere

- Vi har altså i løbet af de sidste 20 år set en firedobling i overlevelsen efter hjertestop udenfor hospitalet, og det er vi enormt stolte af, og det er rigtig flotte resultater, siger Stine Strandkjær, sekretariatschef for Dansk Råd for Genoplivning.

- Men hvis vi kigger fem år tilbage, så har der faktisk ikke været en stigning. Der er vi stagneret i forhold til overlevelsen. Vi er stadig de bedste i verden, men den gode udvikling skulle jo gerne fortsætte, siger hun.

Dansk Råd for Genoplivning vil derfor sætte sig i spidsen for at undersøge, hvad der skal til, for at endnu flere overlever et hjertestop i hjemmet eller i det offentlige rum. Politikere, forskere og organisationer skal inddrages.