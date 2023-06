Antallet af pædagoger og medhjælpere på fuld tid stiger

Og det har virket, siger Lene Madsen, som er leder af Børnehuset Frederiksvej i Frederiksberg Kommune.

Hun og den øvrige ledelse spurgte for et år siden deres medarbejdere, hvad der ville give dem mere overskud i hverdagen. Flere hænder om morgenen, tid til at forberede sig og tid til at nå sine opgaver var nogle af svarene.

Derfor satte de fyraften til klokken 16 - i stedet for at nogle medarbejdere fik en halv time tidligere fri. Og det betyder, at der er mere tid i løbet af dagen.

- Det har været vanvittigt godt. For i stedet for at tale om, hvorfor vi ikke kan få folk op på fuld tid, vender vi det om og kaster lys over, hvad der egentlig er til hinder for det.

- Og siger: Lad os prøve at finde nogle løsninger. Lad os sørge for, at medarbejderne rent faktisk også vinder på det og kan se fordelene. Det har overrasket mig, hvor nemt det var at tage hul på de snakke, og det hjælper den her indsats med på en helt sublim måde, siger hun til Momentum.