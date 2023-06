Regionstop kendte til for lange kræftventetider i over et år

- Jeg husker ikke indholdet i data, måske fordi de netop blevet præsenteret allersidst og uden for dagsordenen. Jeg tog derfor heller ikke initiativ til videre handling på baggrund af disse data, skriver han i en mail.

Tallene er en del af en omfattende sag om for lange ventetider for hospitalets kræftpatienter. Sagen begyndte at rulle i marts.

Her kom det frem, at 293 patienter med kræft har været for længe på operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH.

Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Tallet er siden vokset til 313.

Undervejs er det også blevet diskuteret, hvorvidt det fremover skal være muligt at indberette alle overskridelser af ventetider.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det noget af det, der ses på i det igangværende arbejde med at forbedre indberetningssystemet.