Tusindvis af hættemåger er fundet døde af fugleinfluenza i år

Det er særlig kritisk, fordi det går ud over størrelsen på bestanden. Dermed kan der gå mange år, før splitternebestanden er stor igen, siger Thomas Bregnballe.

- Det er en bestand, der er koncentreret i færre kolonier. Og det betyder, at når det primært er ungerne, der rammes, så kommer der stort set ingen unger på vingerne.

- Og sidste år blev splitternerne også ramt af fugleinfluenza, så her kom der heller ikke flere unger. Derfor kan der godt gå 20 år, før bestanden kommer på fode igen, siger han.

Omkring 25.000 hættemåge-par yngler i Danmark. Splitterner yngler ofte midt i hættemågekolonier. I dag tæller bestanden omkring 4000 ynglepar i Danmark.

I løbet af de senere år er der ifølge DOF påvist fugleinfluenza i rundt regnet 40 vilde fuglearter.

Mennesker kan også blive smittet, hvis de omgås fugle med virussygdommen.

Direkte kontakt med smittede fugle vurderes at være den mest sandsynlige kilde til, at mennesker bliver inficeret.

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC) vurderer dog, at risikoen for den generelle befolkning er meget lav.