Uden for retsbygningen i det centrale Aalborg lød onsdag lastbildyt, festmusik og hujende studenter, der fulde af forventning fejrede livet.

Indenfor i retsbygningen blev den 38-årige Thomas Thomsen torsdag uden at fortrække den mindste mine idømt forvaring for at have frarøvet 22-årige Mia Skadhauge Stevn hendes liv, hendes fremtid.