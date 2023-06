Regioner får fælles ansvar for kræftpatienter

- Vi er klar over, at der på nogle kræftområder er kapacitetsudfordringer. Idéen er at bruge hele kapaciteten i landet bedst muligt. Så det venter jeg mig en del af.

I 2022 blev kun 74 procent af de registrerede kræftpakkeforløb gennemført inden for standardforløbstiden. Det er det laveste antal nogensinde.

Tallene skal ses i forhold til, at der var over 160.000 pakkeforløb, og at antallet af kræftpakkeforløb siden 2016 er steget med 30 procent.

- Vi behandler mange flere kræftpatienter end nogensinde, også indenfor de maksimale ventetider, siger Anders Kühnau.