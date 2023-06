En koldfront ramte vestkysten mandag, hvorefter den bevægede sig ind over den østlige del af landet.

I løbet af dagen registrerede DMI 22 skybrud i bl.a. Midtjylland, Trekantsområdet, Nord- og Østfyn samt Vestsjælland. Det kraftigste blev målt i Odense, hvor der faldt 34,2 millimeter nedbør på 30 minutter – svarende til dobbelt skybrud.

Regnen blev akkompagneret af lyn og torden, som fik politiet til at advare billister, cykelister og andre, der færdes udendørs.

»Søg ikke ly under et træ eller i et telt under et træ. Undgå åbne pladser, tårne og høje steder.