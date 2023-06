Behandlingsgarantien gør, at kræftpatienter har ret til at blive opereret, senest to uger efter at de har fået tilbudt en operation. For patienten, som har fået tilkendt erstatning, blev ventetiden mere end seks uger.

Ifølge Patienterstatningen betyder den forsinkede operation for tarmkræft, at den pågældende patients chance for at være i live om fem år er faldet fra 30 til 10 procent.

Patienterstatningen begrunder erstatningens størrelse med, at beløbet ikke dækker over tabet af et liv, men derimod de psykiske mén, der er forbundet med, at ens overlevelseschancer er ringere.