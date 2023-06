Telias internet er på vej tilbage efter nedbrud

Kommunikationschefen fortæller, at der dog kan opleves lidt forsinkelse. Det skyldes, at der er ekstra stort pres på trafikken, efter det ikke har virket det meste af morgenen.

- Men teknikerne melder i hvert fald, at problemet skulle være udbedret nu.

Problemerne har både været på mobilnetværket og det almindelige internet.

Kommunikationschefen oplyser, at der formentlig har været tale om et serverproblem, men at der nu skal laves et nærmere analysearbejde af, hvad årsagen til nedbruddet har været.