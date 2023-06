Dansk Sygeplejeråds formand går af

Grete Christensen var også med til at lægge sporene til at finde løsninger i de kommende overenskomstforhandlinger i 2024.

Den afgående formand mener, at det er bedst for Dansk Sygeplejeråd, at der kommer en ny formand.

- Jeg tror på, at det vil betyde noget for samspillet med vores samarbejdspartnere og arbejdsgivere. Og jeg tænker efterhånden, at det er det eneste, vi ikke har prøvet, så måske er det, der skal til, lyder det fra Grete Christensen i pressemeddelelsen.

Men beslutningen om at stoppe et også båret af et personligt ønske, fremgår det af pressemeddelelsen.

- På mandag er det 25 år siden, at jeg blev valgt som 1. næstformand i DSR. Det har været naturligt at gøre min situation op og kigge mig selv i spejlet.