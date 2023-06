Rigsadvokaten indstiller: Niels Holck kan udleveres til Indien

- På baggrund af de oplysninger, vi har i sagen, og de undersøgelser, der er pågået, er det vores vurdering, at kravene i udleveringsloven er opfyldt, og nu indbringer vi sagen for retten med indstilling om, at Niels Holck bliver udleveret.

- Den indstilling skal retten have lejlighed til at vurdere. Når byretten har truffet sin afgørelse, vil den på sædvanlig vis kunne indbringes for landsretten, siger hun i pressemeddelelsen.

Indien begærede Niels Holck udleveret første gang i 2002.

I 2011 afgjorde Østre Landsret, at han ikke kunne udleveres, fordi retten vurderede, at betingelserne for udlevering ikke var opfyldt.

Indien fremsendte en ny udleveringsanmodning i 2016.