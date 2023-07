Det kommunale trak efter balladen med Minksagen

Sagen endte som en skandale, og en kommissionen kom frem til, at han kunne drages til ansvar i sagen. Han blev fritaget for tjeneste i Miljøministeriet, hvor han i mellemtiden var blevet departementschef.

En tjenstlig undersøgelse blev dog droppet, da han i november sidste år blev præsenteret som ny direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune.

I et interview med JydskeVestkysten har han siden fortalt, at han allerede inden sagen havde besluttet, at han ville nå at arbejde i en kommune.

Her faldt valget altså på Esbjerg. Men kun for en kort stund, da han efter ferien - 1. august - har fået job som kommunaldirektør i Furesø Kommune.