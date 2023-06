Spørgsmål: Er det en stilling, du kunne forestille dig at sidde i permanent?

- Det er for tidligt at svare på efter at have været konstitueret i 51 minutter, siger Jonas Dahl.

- Jeg afviser ikke noget, men jeg ser tiden an og forbeholder mig altid retten til at blive klogere.

Anders Kühnau lægger også i torsdagens pressemeddelelse vægt på, at den seneste tid har været hård for regionen.

- Og samtidigt har de seneste måneder vist, at vi står over for vigtige dialoger om, hvordan sammenhængskraften mellem netop medarbejdere, ledere og politikere kan gøres stærkere.

- Den proces er jeg sikker på, at Jonas Dahl på en positiv måde kan bidrage til, siger han.

Jonas Dahl har tidligere været formand for SF’s folketingsgruppe og skatteminister fra 2013 til 2014. På nuværende tidspunkt er Jonas Dahl konstitueret hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Midt.

