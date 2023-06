I disse måneder modtager hundredtusindvis af boligejere brev i e-boks om, at deres hjem er på vej mod en ny ejendomsvurdering. Hvis der er fejl i de oplysninger, der fastlægger værdien, har ejeren fire uger til at påpege det. Nu viser det sig imidlertid, at det for et ukendt antal boligejere er umuligt at få rettet forkerte oplysninger i tide, selv om de forsøger. Og så kan de få en forkert skatteregning.