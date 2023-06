I dag skal ingen danskere bekymre sig om, hvorvidt de kan få breve leveret, uanset om de bor midt i en storby eller på landet med kilometer til nærmeste nabo.

Men et udkast fra forhandlingerne på Christiansborg viser, at regeringen lægger op til et brud med det statsejede Postnords omdeling fra næste år. Og det overrasker en ekspert, at man er politisk villig til at tage skridtet.