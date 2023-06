Sundhedsstyrelsen har fundet Søren Brostrøms afløser

- Der er masser af opgaver at tage fat på, og jeg ser meget frem til samarbejdet.

Søren Brostrøm meddelte i april, at han ville stoppe til efteråret efter otte år på posten.

Han begrundede sin afgang med, at han ikke synes, at man skal sidde for længe på vigtige poster, hvor man kan komme til at spærre for udvikling.

45-årige Jonas Egebart ser frem til at sætte endnu mere fokus på at gribe de digitaliseringsmuligheder, der tegner sig, lyder det.

- Jeg glæder mig meget til arbejdet i Sundhedsstyrelsen, som er det faglige fyrtårn i sundhedsvæsenet og har en væsentlig rolle i den nødvendige udvikling, siger han.