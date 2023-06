Kommuner afværger cyberangreb - spørgsmålet er hvor længe

- Både med klare minimumskrav til, hvad der skal leves op til, at der stilles ekspertise til rådighed, og at der sikres den nødvendig finansiering til, at der kan være et højt sikkerhedsniveau og et stærkt cyberforsvar, som kommunerne er en del af, siger Peter Rahbæk Juel.

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) henviser i en skriftlig kommentar til, at regeringen og kommunerne i maj i forbindelse med kommunernes økonomiaftale blev enige om, at det er nødvendigt med et tidssvarende cybersikkerhedsniveau:

- Danmark skal frem mod oktober 2024 træffe beslutning om implementering af EU’s direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, NIS 2-direktivet.

Det skal senere drøftet, i hvilket omfang kommuner er omfattet af det.