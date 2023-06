Episoderne får nu ordensmagten til at løfte pegefingeren:

»Vi indskærper derfor, at det ikke er lovligt at fyre af på denne tid af året,« skriver Københavns Politi på Twitter, og tilføjer, at man vil have skærpet fokus på affyring af fyrværkeri de næste dage.

»Så ønsk tillykke til de nybagte studenter på lovlig vis, så du ikke risikerer at brænde pengene til en gave af på en bøde i stedet for,« lyder opfordringen.

Østjyllands Politi oplever også, at festerne får lidt for meget gas. Eller rettere krudt.