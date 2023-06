Børnevaccinationsprogram får EU-pris for høj tilslutning

Børnevaccinationsprogrammet er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod ti infektionssygdomme.

Børn får det første stik, når de er tre måneder. Det sidste stik gives, når de er 12 år og fem måneder.

Sygdommene i vaccinationsprogrammet er stort set udryddet i Danmark på grund af den høje tilslutning.

EU-prisen betyder, at flere lande snart sender repræsentanter til Danmark for at lære at Danmarks erfaringer.