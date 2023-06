Bandidos-medlemmer får 13 og 14 års fængsel for drabsforsøg

To medlemmer af rockergrupperingen Bandidos er tirsdag i Østre Landsret blevet idømt henholdsvis 13 og 14 års fængsel for et drabsforsøg på Brøndby Nord Vej i august 2020.

Det skriver Statsadvokaten i København i en opdatering på det sociale medie Twitter.

I byretten blev de to mænd - Alexander Anastasios Ikonomou og Lucas Kragh Christiansen - ligeledes idømt 13 og 14 års fængsel.