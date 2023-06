20/06/2023 KL. 19:00

Eksperter: Ledelseskaos i Region Midtjylland kan påvirke patientbehandlingen

Fyringer og opsigelser på ledelsesniveau i Region Midtjylland som konsekvens af kræftsagen på AUH risikerer at sætte sig som utryghed og handlingslammelse, frygter to sundhedsprofessorer. Og det kan gå ud over patientsikkerheden.