26/06/2023 KL. 19:25

Han siger, det var et tragisk uheld. Anklageren vil have ham idømt livstid for drab

Over seks retsdage har Anklagemyndigheden forsøgt at bevise, hvorfor en 38-årig mand skal kendes skyldig i at have voldtaget, dræbt og parteret Mia Skadhauge Stevn. Imens har forsvaret og manden talt for hans uskyld. Tirsdag går sagen ind i sin afgørende fase.