14/08/2023 KL. 19:20

Når skylden trænger sig på, læser Morten Messerschmidt en sms-tråd igen og igen: »Måske kunne jeg så have grebet ind«

Følelsen af skyld dukker op hos formanden for Dansk Folkeparti igen og igen. Han har en særlig metode til at jage smerten bort, når den bliver for voldsom. I en række artikler fortæller politikere på Christiansborg om deres livs største fortrydelse, og hvad den gør ved dem.