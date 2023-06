Lasse Frimand Jensen er indsat som ny borgmester i Aalborg

Lasse Frimand Jensen fik 366 stemmer, mens Flemming Møller Mortensen fik 307. Fem stemte blankt.

Thomas Kastrup-Larsen (S) forlod borgmesterposten ved udgangen af maj.

Han overtog borgmesterposten i 2014 og meddelte i slutningen af marts i år, at han ikke ville genopstille ved kommunalvalget i 2025.

I første omgang var det planen, at Kastrup-Larsen ville træde tilbage 31. juli, men efter at have fået et direktørjob på Professionshøjskolen UCN blev hans sidste dag som borgmester og byrådsmedlem i stedet 31. maj.

Siden har Helle Frederiksen (S), der er viceborgmester i kommunen, fungeret som borgmester.

Lasse Frimand Jensen har været medlem af byrådet i Aalborg Kommune siden 2014. Siden 2015 har han arbejdet i virksomheden International House North Denmark. Han har desuden en master i Development and International Relations fra Aalborg Universitet.