To regnvejr rammer knastørre Danmark før sankthansaften

To regnvejr skal passere Danmark før sankthansaften fredag 23. juni. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på sin hjemmeside.

Det første regnvejr ventes at ramme landet mandag eftermiddag og aften. Her er der udsigt til mellem én og fem millimeter regn.

Natten til onsdag ventes en ny front at bevæge sig ind over Danmark. Det tyder ifølge DMI på, at det bliver mere vådt end mandagens regnvejr.