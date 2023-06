Rasmus Paludan frihedsberøvet af Bornholms Politi

Bornholms Politi udstedte påbuddet mandag, fordi Paludans deltagelse i Folkemødet kan være til fare både for ham selv og for Folkemødets øvrige deltagere.

Påbuddet gælder fra 14. juni klokken 07.00 til 18. juni klokken 12.00.

- Vi har på baggrund af det aktuelle trusselsbillede vurderet, at Rasmus Paludans deltagelse i Folkemødet 2023 vil være forbundet med en konkret og nærliggende fare for både hans egen og andres sikkerhed, udtaler chefpolitiinspektør Dannie Rise i en skriftlig kommentar.

- Derfor har Bornholms Politi med baggrund i politiloven udstedt et påbud til Rasmus Paludan om, at han ikke kan deltage i Folkemødet på Bornholm i år.

- Vi er meget bevidste om behovet for at sikre enkeltpersoners ytringsfrihed, men det er vores vurdering, at det ikke vil være muligt at iværksætte sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der kan garantere sikkerheden for både Rasmus Paludan selv og andre besøgende på Folkemødet, siger han.