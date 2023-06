Antallet af dræbte på de danske veje var rekordlavt i 2022

- Det er klart, at når vi sidder og er stolte af, at vi har 154 dræbte, så er det jo ikke, fordi vi synes, at 154 dræbte er et acceptabelt niveau. Vi skulle jo sådan set helst ikke have nogen, der blev dræbt i trafikken.

- Men det er virkelig en kæmpe indsats. Der skal fortsat være fokus på at holde den generelle hastighed nede, uddanne gode bilister og tale om trafiksikkerhed, siger hun.

Der er afsat 700 millioner til forbedring af trafiksikkerheden frem mod 2035. Det er med forventningen om, at det vil føre til endnu færre dræbte og tilskadekomne i trafikken i de kommende år.