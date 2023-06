Bekymring for kriminalitet er dalet til rekordlavt niveau

Forebyggelseschefen fortæller, at man forsøger at have en tilgang, der har flere dimensioner.

- Vi ønsker, at vi har tidssvarende lovgivning, at tech-branchen får de tilstrækkelige løsninger, og at borgerne har de nødvendige kompetencer.

Det er især borgernes kompetencer, der er i fokus. Her er der behov for et ”ekstra løft”, mener rådet.

- Det er lidt en myte, at det er de ældre, der bliver svindlet. Vores tal viser, at det er alle danskere, der kan være udsatte online, siger hun.

- Vi fokuserer på, at kriminalitetsforebyggelse er en samfundsopgave. Det er ikke bare en opgave for politiet, kommunerne eller enkeltpersoner.

3,6 procent af respondenterne angiver, at de inden for det seneste år har været udsat for kriminalitet på internettet.

Til sammenligning lød antallet på 3,7 procent i 2021 og 4,5 procent i 2020.

Tania Schimmel hæfter sig især ved en ting, der har været med til at nedbringe antallet af ofre.

- Man har introduceret tofaktorgodkendelse mange steder, og det viser, at man med tekniske foranstaltninger kan komme den digitale kriminalitet til livs, siger hun.

- Danmark er et stærkt digitaliseret samfund, og det gør, at vi er udsatte på området, men samtidig er vi robuste.

Ifølge undersøgelsen blev 153.000 danskere udsat for forskellige former for it-kriminalitet i 2022.