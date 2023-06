Per Nyholm var på barrikaderne i 1987 i Gdansk, fulgte Ceausescus fald i Rumænien og til bryllup i Albanien. Han har skrevet om ”Håbløshedens land” i Gaza og stået på Peterspladsen i Rom, da pave Johannes Paul II gik bort.

Holder af mellemtoner

Om det er i dække fra snigskytter i Sarajevos gader, i Vatikanet eller ved en vejbred er én ting sikkert: Per Nyholm er altid velklædt, dannet og beleven og interesseret i det menneske, som sidder over for ham: En fisker ved Donau, en minister eller den, som kan kalde Per Nyholm for sin ven. Per Nyholm er generøs, givende og rækker gerne en hjælpende hånd eller tilbyder en sofa som logi til en vejfarende kollega, der måtte komme forbi residensen i Krems i Østrig. Naturligvis også et måltid mad og et godt glas vin i selskab med Nancy Falcon Castro, som stammer fra Peru og er Per Nyholms hustru.