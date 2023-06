Omstridt slankemiddel udskrives langt oftere i rige kommuner

I Lolland Kommune blev der udskrevet 12,6 recepter per 1000 indbygger i samme periode. 24,7 procent af indbyggerne falder her ind under kategorien svært overvægtige.

Det betyder, at selv om andelen af overvægtige Lolland Kommune er tre gange så stor som i Gentofte Kommune, bliver der udskrevet langt flere recepter i sidstnævnte.

Tallene overrasker ifølge Kristeligt Dagblad ikke Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved analyseinstituttet Vive, fordi borgere netop selv skal betale for slankemidlet.