Når Natos hidtil største øvelse med kampfly, kaldet Air Defender 23, begynder mandag, kan det ramme den europæiske flytrafik.

Øvelsen skal træne 10.000 soldater fra 25 lande i at aktivere den såkaldte musketered ved et angreb på et Nato-land. Den involverer 250 kamply, som vil bevæge sig rundt i luftrummet over Tyskland frem til den 22. juni.