Cigaretskod antændte mindre brand i Nykøbing Falster

I den forbindelse anbefalede Brian Midjord Petersen, at man tænker sig om, inden man kaster cigaretter ud af vinduet.

Der er nemlig meget tørt i Danmark, og derfor er der øget risiko for brand.

I det meste af Danmark er brandfaren høj. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks lørdag eftermiddag.

I nogle dele af landet er den meget høj. Det gælder blandt andet på Bornholm, hvor man har indført et afbrændingsforbud. Det betyder, at det ikke er tilladt at bruge apparater, der fungerer ved forbrænding - herunder svejseaggregater, ukrudtsbrændere og terrassevarmere.

Også i Odense, Nordsjælland, hovedstadsområdet, Nordjylland og Læsø er brandfaren meget høj lørdag eftermiddag.