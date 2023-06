ADHD-medicin tilbagekaldes - pillerne er for stærke

Det kan give alvorlige bivirkninger. Lægemiddelstyrelsen oplyser dog ikke i meddelelsen, nøjagtigt hvilke bivirkninger der er tale om.

Partiet er på 1000 pakninger. For stærke piller kan være endt i op til 5 pakninger.

- Der kan være alvorlige bivirkninger ved at indtage 70 mg-kapsler i stedet for 30 mg-kapsler. Det gælder for alle, som ikke er vant til at indtage en sådan dosis – men især børn er i højere risiko for alvorlige bivirkninger, skriver Lægemiddelstyrelsen i meddelelsen.

Lægemiddelstyrelsen beder derfor patienterne om ”hurtigst muligt” at tjekke de pakninger, de har.