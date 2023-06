09/06/2023 KL. 10:15

Kræftens Bekæmpelse frygter for patienterne – Rigshospitalet afviser at hjælpe

Patientforeningen Kræftens Bekæmpelse tvivler på, at Aarhus Universitetshospital kan leve op til patientrettighederne på omstridt kræftafdeling, når to kirurger forlader afdelingen. I Region Hovedstaden er interessen for at aflaste ikke til stede.