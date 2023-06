SSI: Kun borgere i afgrænsede områder bør overveje TBE-vaccine

Ifølge Tyra Grove Krause er det personer, som befinder sig meget i skoven i højrisikoområderne Bornholm og Tisvilde Hegn, som bør overveje at blive vaccineret mod TBE-virus.

Det er blandt andet skovarbejdere, jægere, svampesamlere og orienteringsløbere, siger hun.

TBE-virus kan fremkalde hjernebetændelse, som kan efterlade de ramte invaliderede.

Fredag skrev TV 2, at flåter, der bærer TBE-virussen, har bredt sig i Danmark.

Det vil sige, at der nu ikke længere kun er risiko for at blive smittet på Bornholm eller Tisvilde Hegn i Nordsjælland.