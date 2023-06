Hvem skal operere de alvorligt syge danskere, som efter den 1. september får brug for den komplicerede hipec-kræftoperation?

Svaret er uvist, efter at de to kirurger, som er de bærende kræfter inden for avanceret mave- og tarmkræftkirurgi på Aarhus Universitetshospital (AUH), har sagt op.