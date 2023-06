På gaden er der surhed over, at Danmark ikke vil anerkende grønlændernes krav om erstatning i to sager: Den ene handler om de juridisk faderløse, det vil sige børn, som ikke fik mulighed for at få at vide, hvem deres far var. Den anden om tvangsoplægningen af spiraler hos unge grønlandske kvinder.

»Vi er utilfredse med, at staten konstant afviser sagsanlæg og påstår, at der ikke er en overtrædelse af menneskerettighederne,« siger Klaus Frederiksen, som er repræsentant for de juridisk faderløse.

Sammen med Naja Lyberth, som repræsenterer de kvinder, der fik langt en spiral op, står han bag demonstrationen, som vil begynde ved indkøbscentret Nuuk Center og derfra bevæge sig ned mod Hans Egedes hus i kolonihavnen, hvor Mette Frederiksen befinder sig.