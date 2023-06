En 65-årig mand, der ventede for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital, opnår ikke erstatning.

Det oplyser Patienterstatningen til Ritzau.

Der er tale om den første afgørelse om eventuel erstatning for patienter, der har ventet for længe på behandling af mave- og tarmkræft.

DR afdækkede tidligere på året, at 313 patienter ventede for længe på at blive behandlet for kræft i perioden fra januar 2022 til og med februar i år.