Tidligere lykkedes det for politi og anklagemyndighed at få opløst bandegrupperingen Loyal To Familia.

Domstolene godkendte indgrebet, og det indebærer, at det i dag er strafbart for eksempel at bære bandens symboler.

Forløbet var langvarigt. Loyal To Familia blev ramt af et midlertidigt forbud i september 2018. I 2020 sagde dommere i Københavns Byret ja til, at banden kunne opløses, og den endelige godkendelse kom fra Højesteret i 2021.

Bandidos er en ældre rockerklub og har afdelinger og klubhuse flere steder i landet.